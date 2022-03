MAZATLÁN._ Al menos dos o tres jugadores de categoría Sub 21 cumplieron con el gusto del cuerpo técnico de Venados de Mazatlán Basketball, durante el desarrollo de un Try Out de este sábado en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango.

El cuadro de casa decidió celebrar un Try Out con jugadores juveniles Sub 21 para checar su talento y la posibilidad de sumarse a la organización para la temporada 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).