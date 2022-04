MÉXICO._ Kamaru Usman, campeón wélter de la UFC, no ocultó su deseo por tener un combate con Saúl “Canelo” Álvarez, quien el próximo 7 de mayo enfrentará a Dmitry Bivol, aunque también mostró respeto por el talento del pugilista mexicano.

The Nigerian Nightmare, durante una entrevista con SportBible, fue claro y señaló que espera que esa pelea se realice, aunque no negó que el simple hecho de imaginarse peleando con Canelo le hace sentir miedo.

“Esto es algo que me encantaría hacer. Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener ese miedo nuevamente. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero entrar allí con ese tipo, da miedo. Y definitivamente prospero en esas situaciones”, reveló el peleador de 34 años de edad.

El nigeriano no ve esa pelea como algo imposible, a pesar de que Dana White, presidente de UFC, no esté de acuerdo, ya que asegura que ambas partes se verían beneficiadas.

“¡Sí! Creo que puede ser seguro. Si hay una cantidad correcta. Si genera dinero para la empresa. Si genera dólares, tiene sentido. Definitivamente podría suceder. Ha expresado su interés en eso. Todo lo que tienes que hacer es levantar un teléfono, hacer la llamada y ponerlo en marcha. Pero si no puedes hacer eso, entonces cuál es el punto”, sentenció.