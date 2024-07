“Cada Juegos Olímpicos va subiendo el nivel, me siento muy emocionada de poder estar aquí, de tener la oportunidad de que mi cuerpo me permite hacerlo, intentar adaptarnos a mis competidoras y nosotros intentar mantenernos”, comentó la remera al pie del estadio náutico de Vaires-sur-Marne, donde se realizó la competencia.

“Estoy muy emocionada, pues mi parte favorita fue que desde los mil metros la gente ya nos estaba gritando y siento que la carrera pasa mucho más rápida, eso nunca me había pasado. En Río 2016, las gradas no eran tan amplias y en Tokyo 2020 no había nadie, lo estoy disfrutando mucho”, comentó.

“Fue muy importante haber dado el primer paso, no irnos al repechaje y tener que hacer una carrera extra que desgasta mucho, ahora buscaremos las semifinales”, agregó.

Ante la lluvia y el clima frío que imperaron la mañana del sábado en la capital francesa, Lechuga Alanís destacó la importancia de la adaptación y no dar paso a la desconcentración.