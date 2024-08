Pasado de las 18:00 horas, el primer medallista olímpico de deporte convencional originario de Mazatlán subió al templete a agradecer a todos sus amigos y vecinos que lo esperaban con ansías.

“Quiero agradecer a todas las personas que me estuvieron apoyando, sé que vinieron aquí a ver el combate por la medalla de oro, la verdad no pude ganarla, pero estoy agradecido por todo el apoyo que me brindaron, estoy muy contento y agradecido con todos”, externó Verde Álvarez.