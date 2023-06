Wozniacki, madre de dos hijos que cumple 33 años en unas pocas semanas, y su esposo David Lee, ex jugador de la NBA, son padres de Olivia, de 2 años, y James, de 8 meses. Desde el año pasado, Wozniacki se ha desempeñado como analista de Tennis Channel y ESPN.

La ex número 1 del mundo, Caroline Wozniacki , anunció el jueves que regresará al Hologic WTA Tour. La campeona del Abierto de Australia de 2018, primera jugadora de Dinamarca en ganar un major, se retiró en enero de 2020 después de una derrota en la tercera ronda en Melbourne. Un diagnóstico de artritis reumatoide debilitante fue un factor en su decisión.

Wozniacki planea comenzar a jugar en Montreal para recuperar su forma. Ella y su equipo luego se mudarán a Nueva York. Después de esto, ha reservado dos meses para prepararse para el Abierto de Australia. Ha dejado sus planes abiertos después de eso, pero en particular mencionó los Juegos Olímpicos de París como un objetivo clave.

“Hace tres años, habiendo logrado casi todo lo que me había propuesto hacer, me alejé de la gira profesional”, escribió Wozniacki en Vogue. “Quería formar una familia y necesitaba un descanso. No tenía idea de cuánto duraría ese descanso”.

“Pero luego, un día a fines del año pasado, me encontré organizando un par de sesiones en la cancha. Y cuando mi papá me visitó en Florida, me di cuenta de que necesitaba un consejo. Le pegué durante 20 o 30 minutos. En un momento, lo miró y dijo: ‘Siento que lo estoy golpeando mejor que nunca. ¿Me lo estoy inventando?’”.

No poseía el tamaño o la potencia de algunos de sus contemporáneos, pero Wozniacki tuvo éxito con tiros precisos, ángulos improbables y un juego de pies exquisito. Bud Collins la apodó “The Golden Retriever” por su excelencia defensiva. Esta combinación fue fundamental para asegurar 30 títulos, un récord de 635-264 (.706) y más de 35 millones de dólares en premios.

Wozniacki ascendió por primera vez al puesto número 1 en octubre de 2010, terminando ese año y el siguiente como la jugadora mejor clasificada, una hazaña que ninguna mujer escandinava había logrado anteriormente. Su reinado en la cima, que abarcó un total de 71 semanas, llegó a su fin en febrero de 2018. Fue finalista tres veces importante, perdiendo en el US Open en 2009 y 2014, ante Kim Clijsters y Serena Williams, respectivamente.

El gran avance de Wozniacki se produjo en 2018 en Melbourne, cuando derrotó a Simona Halep en la final. Es el único título de Grand Slam de su carrera hasta la fecha.

Wozniacki también ganó las Finales de la WTA de 2017 en Singapur, alzándose con el título con una victoria contra Venus Williams en la final. Anteriormente, fue campeona junior en Wimbledon en 2006 y fue honrada como la Novata del Año de la WTA en 2008.

“No golpeé una pelota de tenis hasta que nació James, más de dos años después de mi último partido”, escribió Wozniacki. “Es difícil decir por qué o qué cambió, pero cuando mi papá me vio practicar ese día y dijo: ‘Parece que lo estás disfrutando más’. Estaba relajado y divirtiéndome, y de alguna manera eso me permitió ver todo más claramente”.