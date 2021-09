“Estamos queriéndonos reactivar físicamente, esperando que haya un par de peleas más, entre ellas queremos la revancha, ya que no demerito el triunfo de mi rival (Rafael Ortiz), pero tampoco demerito mi derrota, tuve un desperfecto en mi equipo y eso fue algo de lo que me hizo abandonar”.

Román confía en salir victorioso de darse una segunda pelea entre ellos, pues a pesar de la diferencia de edad se mantiene fuerte y con una buena preparación podría revertir el resultado y demostrarle a su gente de lo que todavía es capaz arriba del ring.

“Esperaba esa pelea dura, más aguerrida, yo tuve que abandonar, se me desprendió la zapatilla también, en los primeros rounds me alcanzó a colocar un golpe que me puso en malas condiciones, pero no alcanzó para el nocaut, así que creo que si se repite vamos a dar una excelente pelea”.

El ex campeón nacional declaró que en su momento Ortiz, quien tuvo recientemente actividad en Alemania, le dio el sí para enfrentarse de nuevo y no descarta tampoco volver a tener una pelea grande en el extranjero.

“En su momento me dijo que sí, que quería hacerla, yo realmente ya no tengo muchas oportunidades que digamos para pelear en Estados Unidos de nuevo, tal vez en una ocasión, pero todo dependerá de cómo me desenvuelva en mi preparación”.