“Nos estamos reactivando, nos hicieron una llamada para esta pelea y creemos que es un rival que no tiene tanta experiencia como nosotros. Estamos trabajando muy bien, estamos en el peso y vamos a dar lo mejor para regresar con un buen sabor de boca”.

A sus 42 años de edad y con dos derrotas en sus últimas presentaciones, el culiacanense buscará dar la sorpresa ante LaManna para posteriormente regresar a casa a buscar una revancha con un viejo rival.

“Quiero demostrarme a mí mismo que todavía puedo y que no estoy acabado,. Duramos un poco de tiempo retirado de los focos públicos, pero aquí estamos y queremos hacer otra pelea que quedó pendiente, la vamos a buscar”.

El ex campeón nacional en dos divisiones diferentes asegura que, sin importar el resultado de esta pelea en Estados Unidos, este combate no será el último de su carrera.

“No, creo que no será la última. En mi última pelea (Rafael Ortiz) dije que me iba retirar, pero perdí por algo técnico, no fue porque el cuerpo no me respondiera o porque me ganaran, entonces todavía se vale”.

La última ocasión que Saúl Román peleó en los Estados Unidos fue el 13 de diciembre de 2019 ante el invicto Erik Bazinyan en Indio, California.