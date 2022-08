“Me retiro porque creo es momento, porque mi cuerpo me lo pide, sé mi responsabilidad y mi compromiso que he tenido con mi carrera ha sido brutal, ha sido increíble, me he volcado sobre mi carrera, sobre mi profesión y lo he hecho de maravilla, por lo cual mi cuerpo me sigue respondiendo”, dijo Ayón en días pasados en entrevista para Noroeste sobre el motivo de su retiro.