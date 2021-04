CULIACÁN._ La presentación de Yanali Ayón (6-1-0) en su regreso a la capital sinaloense ya es un hecho, el próximo 14 de mayo y lo hará ante Miriam “Pitufina” Anda (3-1-1) en peso Paja.

Ayón tendrá su ansiado retorno ante su gente con la promotora Green Day que preparan su cartelera llena de dinamita.

Aunque en primera instancia, Yanali tenía pensado hacer una última pelea a 4 rounds, antes de dar el siguiente paso, la oportunidad se presentó antes y decidió aceptarla.

“Sí, yo tenía pensado hacer otra pelea a 4, así lo había externado, pero me la ofrecieron a 6 y pues decidí tomarla, tengo una excelente preparación, he entrenado bastante duro y sé que tengo las condiciones para dar una buena pelea a 6 rounds”, comentó Ayón.

Su rival en turno, Miriam “Pitufina” Anda, oriunda de la Ciudad de México, tiene 5 peleas en su registro, con 3 triunfos, contra un descalabro y un empate.

El invicto lo perdió recientemente, el 30 de octubre del año pasado, en Ciudad Nezahualcóyotl ante Judith Vivanco, por lo que la “Pitufina” llegará buscando quién se la pague, y será una rival complicada.

“Estoy ansiosa por ya subirme al ring, me siento como cuando debuté, con muchas ganas, pero con más experiencia y obvio como siempre saldré a dar lo mejor de mí, llevarme el triunfo, ya el ritmo de la pelea marcará si se puede noquear o no, yo me concentraré en ganar a como dé lugar”, sentenció.

A menos de un mes para la pelea, Yanalí se declara lista y preparada para dejarlo todo en el ring.