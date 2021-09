“Venimos preparándonos desde la última pelea que tuvimos, física y boxísticamente y muy bien de condición, esperamos sacar todo por lo que nos hemos preparado para esta función del 1 de octubre y muy contentos por toda la gente que se ha acercado a apoyarme en mi preparación”, señaló.

Óscar Alberto Castillo Salas tendrá su segunda pelea y sabe que es muy distinta la situación respecto a un debut, por lo que saldrá con una mentalidad más tranquila sin descuidar su preparación, además de ajustar detalles.

“Ya sentí lo que es estar por primera vez en un ring profesionalmente, ya la siguiente pelea no vamos a andar con nervios y vamos a ir a trabajar lo que sabemos, agarrando experiencia dentro del pugilismo, vamos a ver qué se va dando primero Dios y muy contento por volver a subir al ring. He afinado muchos aspectos, trabajado bastante y vamos a mostrar arriba del ring todo lo que hemos trabajado, hasta la fecha lo hacemos fuerte con buenos sparrings, amigos que tengo en el boxeo me han ayudado bastante”, añadió el sinaloense.

Por último, el popular “Betito” Castillo va por el triunfo y su batalla tendrá una dedicatoria muy especial para la gente que lo apoya.

“Va dedicada a toda mi familia, amigos, patrocinadores y un saludo a todos, primero Dios saldremos con la mano en alto esta pelea”, finalizó.