“He tenido una gran preparación, como siempre dando lo mejor de mí y esforzándome día a día, tanto física como mentalmente porque ya tengo la experiencia de la última pelea que me dejó gran aprendizaje y ahora vengo con todo para ganar esta siguiente batalla”, dijo.

Otro aspecto importante es el rival, pues ya se conocen y por ello sabe que tendrá que emplearse a fondo para salir con la mano en alto.

“Ya conozco al rival, sé que es difícil y es más grande que yo, es aguerrido y tira muchos golpes, ya con esta pelea que tuve con él, me di cuenta de lo que es capaz y yo le quiero demostrar el poder que tengo, la gran preparación que hago siempre y vamos a darle con todo”, agregó el pugilista culichi.

Benito es consciente de las fallas que tuvo y se ha hecho una retroalimentación junto a su entrenador Héctor Murillo, por lo que buscarán corregir esos puntos.

“Hemos mejorado mucho, nos dimos cuenta que tuvimos varios errores en la pelea pasada y los hemos trabajado, tirar más golpes, el poder de los puños, más que nada mentalmente, vamos bien preparados para no desconcentrarnos para dar una pelea más inteligente”, señaló Valenzuela.

Por último, esta pelea en puerta tendrá una dedicatoria muy especial, pues Benito Valenzuela querrá brindarles una satisfacción a sus seres queridos.

“Le dedico mi pelea a mi abuelo, quien falleció hace un par de meses y esta pelea va por él, también invitar a toda la gente que me sigue y que me ha apoyado todo este tiempo, para que no se pierdan este 12 de mayo una pelea más”, finalizó.