“Últimamente he sentido un gran peso encima, pero siento que soy capaz de dar mucho más por Sinaloa y por la UAS porque me he preparado tanto física como mentalmente para lo que viene y siento que es algo que tiene que pasar y la gente tiene que saber que hay alguien que está aportando cosas buenas por Sinaloa”, expresó.

Cibrián Beltrán destacó que, además de acudir a clases a la Facultad de Odontología todas las mañanas, por las tardes de 17:00 a 19:00 horas se presenta a entrenar a la pista de Ciudad Universitaria bajo la supervisión de Francisco Javier Pérez Parra, quien cuida cada uno de los detalles para el desarrollo de su potencial competitivo.

“En Olimpiada Nacional era más que todo hacer ejercicios de velocidad y ahora entramos a una etapa de todo: salto, fuerza, velocidad, resistencia”, comentó Cibrián Beltrán, quien reveló que la prueba en la que se siente fuerte es la de 100 metros planos.

Por su parte, el entrenador Francisco Javier Pérez Parra expuso que a diferencia de otras atletas que le ha tocado entrenar, Victoria Cibrián tiene un gran potencial por desarrollar ya que es muy joven.