CULIACÁN._ Este sábado 18 de diciembre se dará el regreso estelar de Julio César Chávez Jr. a Culiacán, encabezando la función denominada “Chávez Jr. vs. Zegarra” de JD Promotions en el Palenque de la Feria Ganadera, enfrentándose ante David “Pantera” Zegarra en pelea a 10 rounds en peso Semicompleto, siendo un magno evento que dará mucho de qué hablar. Chávez Carrasco estará de nueva cuenta ante el público culichi, que lo ha arropado en su carrera y buscará brindarle una satisfacción en dicha función, esperando sea el comienzo de un resurgir en su carrera.

“Peleando en Culiacán me siento bien porque es mi tierra, la gente me aprecia y quieren ver más de mí, me siento bien con este tipo de peleas, con rivales que exigen más y más, podemos en un futuro traer peleas buenas y que la gente me pueda ver en otros lados, esperemos que eso se haga una cultura en Culiacán, es lo que yo quiero y creo que habrá algo muy bueno para el box”, agregó el Jr. Asimismo, “El Hijo de la Leyenda” sabe y reconoce que sus últimas peleas no han sido lo que se esperaba; sin embargo, ha dejado atrás algunos problemas que lo distraían en su desempeño en el ring.

“Todo el tiempo me preparo fuerte, pero he tenido muchas desconcentraciones en las peleas por una u otra cosa. El entrenamiento debe ser físico, pero también mental y ha fallado en lo mental un poco, se me han visto cualidades en el ring y quiero probarme esta vez, la gente va a ver a alguien mejor, más enfocado, con una buena condición y algo diferente a lo que han visto porque, aunque parecen cosas insignificantes, capté que las distracciones me estaban estresando, cansando y no estaba en la pelea, ahorita estoy enfocado en pelear y estoy haciendo las cosas como se deben para que mi cuerpo me responda mejor en la pelea”, mencionó. Por último, Chávez Jr. le deja un mensaje a todo su público, esperando contar con su valioso apoyo este 18 de diciembre en el Palenque de la Feria Ganadera.