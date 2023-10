Galván marcó el paso en las primeras vueltas, pero fue pasando los 8 mil 800 metros que la peruana Luz Rojas tomó la delantera y se despegó para no ceder ante la presión.

“Me sentí relajada, sin tanta presión, por qué, porque son mis segundos y he estado en eventos más grandes y esa presión que muchas veces es factor, entonces eso ahorita ha sido algo muy importante y que ya no es factor, pero ocupas esa experiencia y yo me quiero llevar esa experiencia bonita de estos panamericanos de cara a lo que se viene porque es difícil el nivel mundial”, dijo la fondista mexicana.