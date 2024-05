Mike Tyson y el youtuber aspirante a boxeador Jake Paul se vieron las caras en conferencia de prensa en Arlington, Texas, donde pelearán en el AT&T Stadium. Y como era de esperarse, ambos boxeadores calentaron el ambiente de cara al polémico combate que ¿disputarán?, a casi un mes de que Tyson cumpla 58 años.

“Lo que le prometo a la gente es que el 20 de julio, Mike será puesto a dormir y él sentirá mi poder y yo seré el hombre que puso a dormir a Tyson por última vez”, declaró Jake Paul, calentando el ambiente antes de su pelea del 20 de julio en Netflix contra Mike Tyson.

“Él no va a ganar. Ni siquiera puede noquear a Nate Díaz, que pesa como 40 libras. ¿Cómo me va a noquear? ¿Quién es el otro chico? Anderson Silva.... No noqueó a Tommy Fury. A esos pequeñitos no los noqueó, ¿noquear a mí?... ¿A quién noqueó? Niños pequeños... nunca noqueó a un hombre de verdad”, respondió Tyson.

Ambos boxeadores han negado que el combate esté preparado, que ya sepan el resultado.

“Espero que todos mantengan la misma energía cuando noquee a este viejo. Claramente, aquí no tienen un coeficiente intelectual alto, pero eso es un delito federal”, dijo Paul, mientras que Tyson se limitó a decir: “Empecé con Jake y voy a acabar con él”.

Ambos peleadores se concentraron en crear interés para su combate a base de burlarse el uno del otro. Tyson llamó gordo a Paul, y el youtuber hizo referencia a la pelea que Tyson tuvo con Buster Douglas en febrero de 1990, siete años antes de que naciera Paul, y dijo: “Oye, Buster Douglas estaba gordo. ¿Estoy en lo cierto? Lo sé, pero ya conoces a Buster Douglas, estoy mejor. Voy a acabar contigo más rápido que él y lo recordarás para siempre. Tú me iniciaste. Lo aprecio. Mike, te amo. Te amo como un padre ama a su hijo, pero debo disciplinarte”.

El 20 de julio lo veremos...

(Con información de Aebox)