Este viernes 24 de febrero se llevará a cabo al mediodía el chequeo médico y a las 13:00 horas el pesaje de los pugilistas.

El invicto mazatleco (18-0-0, 13 nocauts) tendrá un rival distinto por la lesión en un hombro de David “Severo” Carmona, entrando en su lugar el chihuahuense Jesús Gómez. La contienda sigue pactada en Supergallo a 10 rounds.

La presentación del cartel final estuvo a cargo de Jesús Zápari, director de Zápari Boxing Promotions.

“La verdad sí me pesa que no pueda venir él, son cosas que no están presupuestadas, yo estaba muy motivado ante un rival experimentado, pero sigo tomando en serio el rival que viene, no hay rival pequeño y hay que aprovechar esta preparación que tenemos”, dijo Aréchiga.