$!Lleva Isde activación deportiva a Escuelas de Villa Juárez

VILLA JUÁREZ, Navolato._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) inició una semana de intensa actividad con una jornada de activación deportiva y recreativa dirigida a niñas y niños de nivel preescolar y primaria en la comunidad de Villa Juárez.
La primera parada fue en el preescolar federal Benito Juárez, donde el personal del Isde fue recibido con entusiasmo por parte de los pequeños, quienes desde el primer momento mostraron alegría, sonrisas y muchas ganas de participar. La comunidad escolar ofreció una cálida bienvenida que permitió una convivencia cercana, dinámica y divertida.
La directora del plantel, Norma Retamoza, agradeció al Instituto por llevar este tipo de programas a la comunidad.
“Felices de ver a sus hijos que se están divirtiendo en esta actividad que este día nos trajo el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, que es una oportunidad para ellos, para salir de lo que se vive, y esperemos que vaya mejorando y tener más actividades como esta próximamente”, expresó.
Añadió que este tipo de acciones ayudan a reactivar la vida escolar y motivar a más niñas y niños a integrarse a las clases y a la actividad física.
Posteriormente, la activación continuó en la primaria Ricardo Flores Magón, también en Villa Juárez, donde participaron estudiantes de primero a sexto grado. Durante la jornada, los menores realizaron diversas dinámicas deportivas y recreativas.
Como incentivo, quienes resultaban ganadores recibían medallas de campeones y, dependiendo del grado de dificultad de las pruebas, también fueron premiados con pants del Isde, lo que generó mayor motivación y entusiasmo entre los participantes.
Con estas acciones, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte reafirma su compromiso de fomentar hábitos saludables desde la infancia y llevar el deporte a todas las comunidades del estado.