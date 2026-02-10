$!Lleva Isde activación deportiva a Escuelas de Villa Juárez

La directora del plantel, Norma Retamoza , agradeció al Instituto por llevar este tipo de programas a la comunidad.

La primera parada fue en el preescolar federal Benito Juárez , donde el personal del Isde fue recibido con entusiasmo por parte de los pequeños, quienes desde el primer momento mostraron alegría, sonrisas y muchas ganas de participar. La comunidad escolar ofreció una cálida bienvenida que permitió una convivencia cercana, dinámica y divertida.

VILLA JUÁREZ, Navolato._ El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte ( Isde ) inició una semana de intensa actividad con una jornada de activación deportiva y recreativa dirigida a niñas y niños de nivel preescolar y primaria en la comunidad de Villa Juárez .

“Felices de ver a sus hijos que se están divirtiendo en esta actividad que este día nos trajo el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, que es una oportunidad para ellos, para salir de lo que se vive, y esperemos que vaya mejorando y tener más actividades como esta próximamente”, expresó.

Añadió que este tipo de acciones ayudan a reactivar la vida escolar y motivar a más niñas y niños a integrarse a las clases y a la actividad física.

Posteriormente, la activación continuó en la primaria Ricardo Flores Magón, también en Villa Juárez, donde participaron estudiantes de primero a sexto grado. Durante la jornada, los menores realizaron diversas dinámicas deportivas y recreativas.

Como incentivo, quienes resultaban ganadores recibían medallas de campeones y, dependiendo del grado de dificultad de las pruebas, también fueron premiados con pants del Isde, lo que generó mayor motivación y entusiasmo entre los participantes.

Con estas acciones, el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte reafirma su compromiso de fomentar hábitos saludables desde la infancia y llevar el deporte a todas las comunidades del estado.