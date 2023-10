“Ganar el pase olímpico era lo primordial; habíamos ganado la medalla de bronce, pero no me sentía satisfecho y aún no lo estoy porque vengo por ese oro panamericano y vamos a darlo todo mañana en la final”, señaló.

Con solo 21 años, Verde Álvarez visualiza cómo se parará en el ring para disputar la corona continental, “se siente muy bien llegar motivado”.

“No hay rival fácil, todos son muy duros, ahorita se están disputando la final, pero vamos a sacar la mejor estrategia y se van a dar las cosas”, comentó.