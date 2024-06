Redick, de apenas 39 años, no tiene experiencia alguna como entrenador. Ni en la NBA, ni a nivel universitario, ni en otras ligas menores. Ni como entrenador principal, ni como asistente. Entonces, ¿por qué es el elegido por uno de los equipos más importantes de la competencia? Los motivos que lo explican, a continuación.

Los Ángeles Lakers tiene nuevo entrenador. Tras varias semanas de rumores, finalmente se confirmó que JJ Redick es el elegido para comandar a la franquicia angelina, luego del paso frustrado de Darvin Ham por sus banquillos. La información fue reportada por Adrian Wojnarowski (ESPN), quien informó que el ex jugador recibió un contrato de 4 años.

De acuerdo a múltiples reportes, uno de los problemas que jugadores y gerencia de Lakers veía en Darvin Ham era su falta de preparación de los partidos. Según estos informes, el ahora exentrenador de Los Ángeles no ponía las horas de trabajo y el enfoque necesario en la previa de cada encuentro, lo cual ayudó a que perdiera el vestuario y la confianza de la plantilla.

A la hora de pensar en su sucesor, los Lakers querían irse al otro extremo y apostar por alguien de mentalidad obsesiva. Y si bien JJ Redick todavía no ha podido demostrar esa mentalidad como entrenador, sí lo hizo durante años como jugador, utilizando esas virtudes para compensar sus carencias como talento NBA.

A lo largo de su carrera, surgieron muchas historias y ejemplos del nivel obsesivo de Redick, especialmente en lo que refiere a la mecanización de movimientos y trabajo en su disparo exterior. No solo en los horarios y jornadas correspondientes con cada equipo que representó, sino también fuera de estas. E incluso en la temporada baja.

Esa preparación que Redick también estaría mostrando a la hora de analizar partidos para la televisión, sumado a su juventud, habrían sido los principales factores que convencieron a los Lakers. Teniendo en cuenta que la franquicia californiana pretendía contratar a un entrenador para el largo plazo, pensando más allá de la era LeBron James -quizá, pronto a terminar-.

La relación con LeBron James

Si bien los reportes indican que los Lakers eligieron a Redick apuntando a un futuro sin LeBron, es imposible que su relación con James no haya influenciado la decisión. Después de todo, el ahora entrenador de la franquicia y la gran estrella del equipo, comparten un podcast de baloncesto desde marzo de 2024 -Mind The Game-, en el que muestran una visión similar del juego.

Incluso si creemos que no fue el factor principal, tener el beneplácito de LeBron nunca viene mal. Vale mencionar que más allá del mencionado podcast, James y Redick tienen una larga historia como rivales: ambos son nacidos en 1984 y se enfrentaron en 35 partidos, incluyendo dos series de Playoffs -un Cleveland vs. Orlando en 2009 y un Miami vs. Milwaukee en 2013-.

Sea visto como un factor a favor o en contra, está claro que hay una historia entre ambos.

(Con información de NBA)