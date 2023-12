Los Ángeles Chargers despidieron al entrenador en jefe Brandon Staley y al gerente general Tom Telesco tras la derrota de 63-21 del jueves por la noche ante los Raiders de Las Vegas, informó el viernes Ian Rapoport, experto de NFL Network.

Posteriormente, el equipo dio a conocer la noticia.

“Quiero agradecer a Tom y Brandon por su arduo trabajo, dedicación y profesionalismo, y desearles a ellos y a sus familias nada más que lo mejor”, dijo. dijo el propietario de los Chargers, Dean Spanos. “Estas decisiones nunca son fáciles, ni son algo que me tome a la ligera, especialmente si se considera la cantidad de personas que impactan. Sin embargo, es evidente que no estamos donde esperábamos estar y necesitamos una nueva visión. No hacer nada en nombre de la continuidad no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr. Nuestros fanáticos se han mantenido firmes a través de tantos altibajos y juegos cerrados. Se merecen más”.