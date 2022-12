El pasado 27 de noviembre, una de las noticias más virales del Mundial de Qatar la dio no precisamente un futbolista, sino el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez .

Posteriormente agregó: “Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo”.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, escribió el mexicano en su cuenta de Twitter, para después agregar “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, acompañado de emojis de enojo.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, dijo el mexicano.

El argentino, sorprendido por todo lo que se dijo en México y en Argentina, aclaró que todo fue un malentendido, por lo que no tenía por qué pedir disculpas.

“Ahí vi que salió (Canelo) a disculparse. Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, que es parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más.

“Es más, no tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie, pero bueno, ya quedó ahí y no pasa nada”, aseguró el capitán de la Albiceleste.

2. Checo vs. Verstappen

Durante el Gran Premio de Brasil, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez concluyó en la séptima posición, carrera en la que necesitaba sumar puntos para su lucha por el segundo lugar del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 y en la que su compañero de Red Bull, Max Verstappen, se negó a ayudarle.

Red Bull permitió que Verstappen se metiera por delante de Checo en la sexta posición para tratar de alcanzar a Fernando Alonso, pero no pudo y además se negó a devolverle el lugar a su compañero de equipo para que sumara más puntos.