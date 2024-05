MAZATLÁN._ Los Stunts Riders ganadores de los primeros y segundos lugares de pasadas ediciones en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán llevarán a cabo la exhibición denominada All Star Stunt Riders .

“En esta ocasión la Semana de la Moto les trae para ustedes la mejor exhibición, con los mejores pilotos. En años pasados ha sido lo que es el campeonato, pero los pilotos no pueden dar en el campeonato lo que es el máximo de sus habilidades, debido a las presiones por llevarse la copa”, dijo Mondragón Santiago.

“Hemos armado un show de primera calidad, en donde ahora precisamente no es enfocarnos en un primer lugar, sino que la gente que venga se lleve un show de primer nivel con los mejores pilotos de toda la República Mexicana”.

El popular “Pablotas” es de los más experimentados en esta modalidad y está cumpliendo 15 años viniendo al puerto.

“En este evento de la Semana de la Moto, en lo que es los Stunt Riders, he tenido ocho campeonatos, por lo que me toca organizar a los chicos, ser juez, de hecho desde hace cuatro años soy juez aquí en este evento y me tocó organizar este evento que por primera vez se va a realizar al ser un show con los mejores del País”.