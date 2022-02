Luka Doncic suma y sigue. Desde que Kristaps Porzingis saliese de la rotación y más tarde del equipo el esloveno no ha hecho más que jugar mejor y mejor conforme los días pasaban. El ex del Real Madrid ha alcanzado en estas últimas semanas su pico de rendimiento de esta campaña, coincidiendo además con la versión más efectiva de los Dallas Mavericks. Y es que los texanos están en la cresta de la ola, como comprobaron los New Orleans Pelicans, que cayeron por 125 a 118.

Un encuentro en el que, desde el principio, quedó claro que Doncic iba a ser el protagonista principal de la noche. El numero 77 acaparó toda la atención de la defensa de los Pelicans, castigando cada cambio de asignación y disfrutando de un gran acierto desde la larga distancia, favoreciendo sus buenas sensaciones.