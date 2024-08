Manuel Julián Medina Barrera estará volviendo a pelear en la capital sinaloense y será ante un duro sinodal, midiéndose a Alejandro Tapia en pelea a 6 Rounds en Peso Welter y siendo una batalla que luce para ser de las mejores en la noche.

“Me siento muy bendecido y agradecido con Dios por darme la oportunidad de hacer lo que tanto amo, que es estar arriba del ring y desde mi última pelea me he estado preparando de una manera increíble, tanto con mi esquina, y física y mentalmente me siento de la mejor manera, preparado para darle un gran espectáculo a toda la gente. Muy emocionado de saber que voy contra alguien que es considerado un prospecto de Culiacán, invicto y estamos calando este nuevo peso, me siento muy seguro de mí mismo y de mi trabajo, sé que va a ser un resultado positivo y la gente de Culiacán es la que va a ganar”, señaló el oriundo de Zapopan.