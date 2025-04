“Hay mucha presión, con el que si voy a dar o no en el ancho en lo profesional, pero van a ver de lo que estoy hecho porque es un privilegio sentir esa presión. Creo que esto es algo que debe ir con calma, había más presión en los Olímpicos porque íbamos por medalla, hoy vamos a hacer mi trabajo, y disfrutar, que es lo que me gusta hacer”.

Señaló que es importante para él saber que su mánager, Eddy Reynoso, apoya el trabajo de su entrenador, Radamés Hernández, de cara a su debut profesional, ya que es una preparación que él conoce y que lo llevó a encontrar el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Eddy me ha preguntado que cómo voy, Eddy confía mucho en mi entrenador (Radamés Hernández), con él llegué a ganar la medalla olímpica, pero con ese respeto, me ha ayudado en lo administrativo. Quiero una carrera larga, tengo 23 años y Eddy me está apoyando desde el principio, y tomándome en cuenta, de que no me presione y no dejar de entrenar, así que es bueno seguir con ese apoyo de mi mánager”.

LE HUBIERA GUSTADO DEBUTAR EN SU CASA

Marco Verde no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo de todos sus fanáticos y amigos en Mazatlán, Sinaloa, añadiendo que le hubiera gustado tener su primera pelea profesional en su casa, aunque sabe que aún es joven y esa oportunidad puede llegar en un futuro no muy lejano.