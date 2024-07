Verde Álvarez no únicamente completó ese proceso y que lo aderezará con ser represente mexicano en Juegos Olímpicos, sino que emulará lo hecho por su padre Manuel “Sammy” Verde en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 , también en la misma disciplina del boxeo .

“Estoy viviendo un sueño, es algo difícil, uno lo imagina en algún momento de la carrera obviamente, el llegar a una instancia de este tipo no se sabe si se podrá cumplir, un amigo me dijo que estoy cumpliendo el sueño de muchos, así que no queda más que estar feliz y contento por haberse conseguido este logro”.

Gran preparación rumbo a París

El pugilista que verá acción en los 71 kilogramos viene cosechando grandes desempeños desde 2022, año en que obtuvo el título en la Copa Calgary, ese mismo año el sitio de honor en el Torneo Continental de Guayaquil, el oro en los Centroamericanos y en los Panamericanos 2023 y apenas hace unas semanas el campeonato “The Golden Belt” 2024, en Rumania.