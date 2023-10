Orgulloso por su medalla

“Feliz, muy orgulloso, el trabajo ya se hizo. Fue una pelea muy dura, ya había peleado con él, fue una pelea de muchos golpes, al principio me conectó, me hicieron conteo, eso no me dio para abajo y salí con la mano en alto”, declaró Verde Álvarez tras el reñido combate.

“Mucho sacrificio no solo de mi parte, también de mis entrenadores, mi familia, mi amá y mi apá. Tal vez yo me cuelgo la medalla, pero también les pertenece a ellos”.