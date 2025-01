“Muchas gracias por abrirme las puertas, así que pues ya listos para esta nueva aventura. El boxeo amateur se acaba, inicia el boxeo profesional. Siempre me lo han dicho, tengo con qué, por supuesto, voy a dar guerra en cada pelea”, aseguró el pugilista sinaloense en la transmisión.

“Creo que Marco, con la disciplina que tiene, con la responsabilidad, el talento, va a llegar muy lejos. Y es lo que a mí siempre me ha gustado trabajar con personas que sean disciplinadas, que sean dedicadas y responsables de su trabajo”, dijo Reynoso sobre su nuevo pupilo.

“Más que nada mi papá me lo dijo: Creo que lo primero eran unos Juegos Olímpicos, ser boxeador amateur, no enfocarnos tanto en el profesional hasta que llegara el momento. Primero buscar unos Juegos Olímpicos y si se daba, qué bueno, si no, pues nos íbamos al profesional y se ganó esa medalla de plata.

“Y pues al momento de subirme al podio siento que se cierra un capítulo, que ya algo por lo que había trabajado durante muchos años se había terminado. Y pues ahí es cuando decido que en realidad sí me quiero ir al profesional. Y lo hablo con mi papá, con mi entrenador (Radamés Hernández). Contactamos a Eddy para hacer una buena mancuerna y que me lleven una buena carrera. Y pues todas las cosas se acomodan y ahí es cuando ya decido dar ese paso”.

A Verde Álvarez se le cuestionó sobre el motivo o será por dinero por lo que peleará ahora que sea profesional.

“Desde amateur he peleado por la gloria y por mi familia, así que así seguirá siendo. Y por supuesto, poner el nombre de México en alto y seguir peleando por mí y por mi familia.

“A los seis años inicié en el beisbol, así que mi primer pensamiento fue ser beisbolista y a los 10 años fue que inicié en esto de boxeo, a los 13 tuve que tomar esa decisión de beis o boxeo. Por supuesto, sentía que lo llevaba más en la sangre el boxeo y pues aquí está el camino y ese es el camino que voy a seguir”.