Marco Verde mantiene invicto tras vencer a Alexander Moreno en Guadalajara

El mazatleco Marco Verde mantuvo su paso perfecto en el boxeo profesional al derrotar por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en una pelea a ocho rounds en peso Medio disputada en el CODE Jalisco, en Guadalajara.
El medallista olímpico de Juegos Olímpicos de París 2024 dominó claramente el combate, reflejado en las tarjetas de los jueces que marcaron 80-72 en las tres evaluaciones. Con este resultado, el sinaloense llegó a marca de cinco victorias sin derrota en el profesionalismo.
Desde el primer episodio, Verde tomó el control del combate al lanzar combinaciones que pusieron a la defensiva al colombiano. Aunque Moreno intentó resistir los ataques, el mexicano logró imponer su ritmo y presión constante.
Durante los siguientes rounds, el peleador mazatleco continuó castigando con ganchos al hígado y combinaciones al rostro, mientras su rival buscaba responder con volados aislados que en su mayoría fueron bien neutralizados por la defensa de Verde.
A partir del quinto asalto, el dominio del mexicano fue más evidente. Moreno comenzó a resentir el castigo acumulado, mientras que Verde mantuvo la iniciativa con ofensivas constantes que lo acercaron al nocaut.
En los últimos episodios, el boxeador sinaloense buscó terminar la pelea antes del límite, pero el colombiano resistió hasta escuchar la campana final.
Finalmente, los jueces confirmaron el claro triunfo del mazatleco, quien continúa consolidando su carrera en el boxeo profesional.
“Muy feliz, espero que la gente haya disfrutado la pelea. No se dio el nocaut, al final me arriesgué, me dio un buen golpe, no me conectó ni nada, no me movió, pero aún así era arriesgarme. Fue un rival duro, no pude, aguantaba mucho”, dijo el boxeador sinaloense al finalizar el combate.