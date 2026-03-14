Marco Verde mantiene invicto tras vencer a Alexander Moreno en Guadalajara

El mazatleco Marco Verde mantuvo su paso perfecto en el boxeo profesional al derrotar por decisión unánime al colombiano Alexander Moreno en una pelea a ocho rounds en peso Medio disputada en el CODE Jalisco, en Guadalajara.

El medallista olímpico de Juegos Olímpicos de París 2024 dominó claramente el combate, reflejado en las tarjetas de los jueces que marcaron 80-72 en las tres evaluaciones. Con este resultado, el sinaloense llegó a marca de cinco victorias sin derrota en el profesionalismo.

Desde el primer episodio, Verde tomó el control del combate al lanzar combinaciones que pusieron a la defensiva al colombiano. Aunque Moreno intentó resistir los ataques, el mexicano logró imponer su ritmo y presión constante.