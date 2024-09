Mientras los incentivos por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 continúan llegando para Marco Alonso Verde Álvarez, el pugilista mazatleco ha decidido tomarse su tiempo para pensar sobre su futuro dentro del boxeo.

De acuerdo a Mediotiempo, Verde Álvarez puso el próximo mes de diciembre para definir si se mantendrá como boxeador amateur o si entra al ámbito profesional.

”Cada vez se va bajando un poco la euforia, eso es bueno, porque ya estoy descansando, ya me siento más tranquilo. Y más que nada hacer lo mío, pensar en lo mío, pensar en lo que va a pasar después, qué es lo que voy a hacer, así que no puedo estar más feliz”, comentó Verde Álvarez al portal deportivo.

“De mi parte, quiero dar ese brinco, yo tengo muy claro que son dos mundos completamente diferentes, te puede salir o no el hecho de sobresalir en el profesionalismo, en eso soy consciente. Yo no vengo a decir que como lo hice bien en el amateur, lo voy a hacer igual o mejor en el profesional, no, claro que no, el profesional es completamente diferente, más rounds, guantes más chicos, así que es trabajar y siento que tengo para dar algo, así que tal vez lo intente. En diciembre tendré que tomar la decisión si me voy al profesionalismo o me quedo otro ciclo más”.”.

El también conocido como “El Green” sigue recibiendo premios económicos y en especie, pero ahora lo que más anhela es ganar el Premio Nacional de Deportes, pues se considera un candidato fuerte para obtenerlo este año.