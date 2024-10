MAZATLÁN._ El boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez Sánchez tuvo palabras de elogio para su paisano Marco Alonso Verde Álvarez.

El campeón del mundo del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo externó que Verde Álvarez tiene todo para ser profesional y ser campeón.

“Marco (Verde) es un muchacho que se ve bien en el boxeo, tiene mucho potencial, tiene las habilidades para destacar en el profesionalismo, debe de hacerse profesional y no esperar más”, dijo Ramírez Sánchez.

Recordó que él no fue a Juegos Olímpicos no porque no pudiera, sino porque no tenía los medios económicos para ir por no tener apoyo de nadie.

“Sí pude haber ido a unos Juegos Olímpicos, pero en ese entonces no había apoyo, no tenía yo para sortear esos gastos, además que no me gustaba tanto el amateur y preferí hacerme profesional”.

El “Zurdo” califica al medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 como un inteligente boxeador.

“Que se haga profesional, no tengo duda que puede ser campeón del mundo, Marco Verde tiene todo para este deporte y de esa manera tenga la oportunidad de ayudar mucha gente”.

Explicó que ojalá en el 2025 pueda llevar a cabo en Mazatlán una pelea de título mundial y puedan estar pugilistas locales, como Pedro Guevara, Marco Verde y Tamara Cruz.