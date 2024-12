“Por lo que he trabajado, tanto yo y mi entrenador y mi familia, así que no puedo estar más contento de todos estos premios que me están dando”, dijo Verde, visiblemente agradecido.

“Sí, creo que mi entrenador me dijo eso, la ‘greenmanía’, bueno es algo que yo no sabía, porque yo estaba obviamente en París, hasta yo con mi entrenador y simplemente no nos enteramos de nada. Hasta que veía videos y todavía no dimensiono todo lo que ocasioné de este lado del mundo cuando yo estaba en París”, explicó.

Sobre su futuro profesional, Verde adelantó que continuará su preparación y se mostró optimista respecto a nuevos proyectos: “Ah, voy bien, ahí el próximo año ya van a saber más noticias”.

Finalmente, el boxeador dejó un mensaje para los jóvenes deportistas que buscan seguir sus pasos.

“Uff, que no tengan miedo, creo que es algo muy importante, el que no tengan miedo y que un día a la vez, al final es un día a la vez y que no hay prisa”.

Marco Verde continúa consolidándose como una de las grandes promesas del boxeo mexicano, y su triunfo en París 2024 es solo el comienzo de una carrera llena de logros y retos.