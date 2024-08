PARÍS._ Lo que inició en el beisbol está a punto de convertirse en oro dentro de un ring de box. Marco Verde ya consiguió la anhelada medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora está a una pelea de llegar a la final y buscar una medalla de oro para México, 56 años después.

A pesar de que el boxeo es la segunda disciplina que más medallas le ha dado a México en los Juegos Olímpicos, los resultados no siempre han sido los ideales para el país, tan solo basta recordar que en Tokio 2020 no hubo medalla para pugilistas aztecas, situación que ha revertido en la actualidad Marco Verde.

Por ahora, esa última racha se terminó con el boxeador azteca que tiene asegurada la medalla de bronce tras eliminar a Tiago Muxanga de Mozambique y al indio Nishant Dev. El mexicano ahora tiene que derrotar al británico Lewis Richardson para soñar con una nueva final para el boxeo mexicano.

Y es que a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, los mexicanos han logrado clasificar a cinco finales, consiguiendo dos medallas de oro y tres de plata. Las últimas preseas doradas que consiguió México se remontan a los Juegos Olímpicos de 1968, justamente en nuestro país.

En aquella justa, Ricardo Delgado hizo sonar el himno mexicano tras imponerse en Peso Mosca, mientras que Antonio Roldán también puso el nombre de México en alto al ganar su final en Peso Pluma.

Desde entonces han pasado 56 años sin un mexicano que haga vibrar al país desde un ring al colgarse la presea de oro. En Los Ángeles 1932 y Los Ángeles 1984 se consiguieron medallas de plata, al igual que en Múnich 1972.

¿Quién es Marco Verde?

Marco Verde nació en Mazatlán, Sinaloa, el 11 de febrero de 2002. De niño practicaba beisbol gracias a que es uno de los deportes favoritos en el estado. Sin embargo, el propio pugilista ha revelado en diversas entrevistas que sus padres decidieron cambiarlo de deporte al box porque era un niño muy activo.

Era 2012 cuando comenzó a practicar el boxeo, un deporte que además traía en la sangre porque su padre Manuel ‘Sammy’ Verde fue boxeador y logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

“Obviamente por mi padre empezó el amor al box. Al principio no quería practicarlo, es un deporte muy complicado y siendo realista a un niño de 10 años no le gusta recibir golpes, no espera golpear y que lo golpeen”, le dijo Marco Verde a Proceso.

Hasta el momento, el camino de Marco Verde parece estar pavimentado de éxitos pues a sus 22 años ya es un Campeón Panamericano luego de conseguir la medalla de oro en Santiago 2023 tras vencer al ecuatoriano José Rodríguez al que derrotó fácilmente 5-0.

A esto se debe recordar que el mexicano también ha vencido a Roniel Iglesias, que es bicampeón olímpico, la última vez en Tokio 2020. Esta pelea frente al cubano fue de preparación el 7 de abril de 2024, la cual estaba pactada a ocho rounds, pero se terminó en seis porque el cubano ya no quiso salir a pelear más en la exhibición realizada en la Feria de San Marcos, Aguascalientes.

El boxeo, una disciplina exitosa para México

El boxeo es la segunda disciplina con más medallas para México, solo detrás de clavados, que hasta Tokio 2020 sumaba 16. Mientras que atletismo con 12 preseas es la tercera actividad con más medallas para el país.

En el boxeo se han conseguido 13 medallas, la última fue gracias a Misael Rodríguez en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría de 75 kg. y con la medalla de Verde el número ascenderá a 14 en espera del color que sea finalmente.

Lo curioso es que la presea de Verde será la primera para México en peso welter (71 kilos) en unos Olímpicos, ya que las anteriores habían sido cuatro en gallo, tres en mosa, dos en pluma, dos en medio, una en ligero y otra más en completo.