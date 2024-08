Marco Alonso Verde Álvarez tiene un sueño: ganar en los Juegos Olímpicos París 2024 la medalla que su padre no pudo. Porque Marco es hijo de Manuel “Sammy” Verde , boxeador mexicano que compitió en Barcelona 1992, y aunque su padre no quería que subiera a un ring él acabó siguiendo sus pasos.

“Duré como siete u ocho años jugando beisbol. No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso”, explica. “Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó [a ver boxeo] y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”, externó el mazatleco cuando logró su boleto olímpico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En esos Panamericanos derrotó en las preliminares 5-0 al cubano Jorge Cuéllar Terry, después en los cuartos de final 5-0 a Omari James, la semifinal despachó también 5-0 al panameño Teodoro Beckford y en la disputa del oro se impuso al ecuatoriano José Gabriel Rodríguez.