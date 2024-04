También resaltó la insignia de bronce, la cual ganó en su segunda cita olímpica, tras superar la decepción de no poder competir por la presea de oro.

“Yo creo que la que sufrí más fue la de Londres 2012, pero también fue la que me ayudó más como persona, como que me hizo madurar”, compartió.

“La de Río la disfruté mucho hasta por la gente de Brasil, porque allá pasaban mis peleas en la tele, entonces la gente me identificaba y en Río no necesité tantos mexicanos, porque la gente de allá también me apoyaba y ese día había muchos brasileños”, recordó.

María Espinoza, quien está al frente de la selección de para taekwondo, junto con la entrenadora nacional Jannet Alegría Peña, compartió que alistan el tramo final de la preparación que llevarán los cinco seleccionados a París 2024, la cual incluye su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad, en Brasil.