CULIACÁN._ Desde La Brecha, al sur del municipio de Guasave, hasta el muro de honor del Congreso del Estado de Sinaloa. Así fue el camino de María del Rosario Espinoza Espinoza, bautizada ahora como “Chayito de Oro”.

Es la primera mexicana en ganar medalla en tres ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos. En Beijing, China, se alzó con la presea dorada en 2008; en Londres, Reino Unido, obtuvo el bronce en 2012; y en Río de Janeiro, Brasil, consiguió la plata en el 2016.

“Hoy ver mi nombre en este muro al lado de sinaloenses ilustres que han sido un ejemplo, no solo para nuestro estado sino para todo México, es un honor que jamás imaginé.

“Cuando decidí formalizar mi relación con el taekwondo me encontré con un desafío mucho más grande: llevar a México a lo más grande del podio. Sin embargo nunca imaginé que ese esfuerzo no solo me llevaría a representar a mi País, sino también a mi comunidad, La Brecha, que viví muchos años de mi infancia.

“Mi primer gran logro fue cuando gané la primer medalla internacional, en ese momento entendí que no solo estaba cambiando mi vida, sino también estaba inspirando a otras niñas y niños que, como yo, sueñan por alcanzar sus metas.

“En el 2016, cuando tuve en mis manos las tres medallas olímpicas, me di cuenta de que todo lo que había soñado, planeado y trabajado, podía hacerse realidad con disciplina, pasión, trabajo y mucha tenacidad, y sobre todo esto que yo le llamo pasión, amor a lo que yo hago, mi deporte, el taekwondo”, expresó la guasavense.