“Sí voy a estar en el Campeonato Panamericano y Open de Cancún, me encuentro en una etapa en la que estoy esperando la evaluación, estoy enfocada en eso, para una vez que pase, ya estar enfocada al cien por ciento en Juegos Olímpicos”, compartió la sinaloense quien se encuentra concentrada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la Conade.

“Me siento muy bien entrenando aquí, sobre todo enfocada y concentrada, el CNAR es un lugar en el que me gusta mucho entrenar, porque me enfoco a lo que son mis objetivos y sobre todo que me siento segura entrenando aquí”, destacó la taekwondoín, quien busca asistir a sus cuartos Juegos Olímpicos, tras su participación en Beijing 2008, donde ganó la medalla de oro, Londres 2012 con la presea de bronce y Río 2016 con el metal de plata.