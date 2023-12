MAZATLÁN._ Mario Arath Parra Olmeda, de 20 años, es una de las estrellas de la cartelera de El Regreso de un Guerrero este sábado 16 de diciembre.

Antes de su combate que le pondrá frente al tapatío Luis Ramírez de la Torre, Parra dijo que siente expectativa, pero está preparado para el enfrentamiento del sábado.

“Me siento ansioso, ya desesperado por pelear, ha sido una larga preparación y entusiasmado porque ya viene la hora de la pelea”.

Tras años en el circuito amateur, Mario está cerca de tener 1 año de estadía en el terreno profesional, el mazatleco se dice cómodo en su categoría y tiene amplias expectativas por lo que viene en su carrera.

Su récord es de 3-0 y 2 por nocaut y la de su rival de 3-0 y 3 nocauts, aunque Parra se dice seguro de sí mismo y espera que el próximo sábado su marca llegue a 4-0.

“Esperemos que sea así (seguir con la marca) y que pase mucho tiempo porque para eso nos preparamos siempre muy bien para que eso no suceda, al último Dios es el que sabe”.

No es coincidencia que Mario sea un gladiador, pues su madre en algún punto de la vida también combatió arriba de los encordados aunque no pudo llegar al terreno profesional como su hijo.

El boxeo lo alejó de una vida de malos pasos

Mario asegura que en tiempos pasados fue alguien que gustaba de las calles y de estar relacionado a personas que no iban por buen camino, pero fue el boxeo la actividad que le alejó de ese estilo de vida y le salvó pues muchos de sus amigos de calle ya no están más en el mundo.

“La verdad fui muy vago y de cierta manera el boxeo me ayudó a alejarme de esa calle, porque desgraciadamente los amigos con los que yo me juntaba terminaron mal y gracias a Dios yo fui el único que nunca me arrimé para esos lados ni estuve en malos pasos porque me quitaba tiempo y me quitaba energía”.

Expresó que siente alivio de poder sacar su energía en el deporte y que no sea por otras razones que le pongan en riesgo, además de poder salir de otros problemas que le generan vueltas en su cabeza ya que al entrenar los olvida.

Un hombre polifacético

Parra se gana la vida día a día en una actividad completamente diferente al boxeo, pues las relaciones que ha hecho a lo largo de su vida y las coincidencias le hicieron aprender el oficio de barbero, del cual gusta mucho y siente satisfacción por generar dinero del mismo.

“Me hice barbero porque estaba entrenando y trabajaba en tiempos de pandemia y tenía que hacerlo porque no quise entrar a la universidad, yo pasaba y veía a un amigo que cortaba pelo y poco a poquito y él me animó y me enseñó. Me llamó la atención cortar el pelo y yo no lo siento como un trabajo, es algo que me gusta realmente también”.

Mario se levanta cada mañana en punto de las 5:40 horas para estar listo y salir a correr, para después volver a casa a desayunar, bañarse y salir a trabajar. Después de hacer unos cortes de cabello, regresa a casa para asistir al gimnasio, volver a la barbería otro momento y terminar su día.

Parra espera mantener su marca positiva en 2024 para con ello poder tener grandes oportunidades y más adelante cruzarse con alguna chance por un campeonato del mundo.

El Regreso de un Guerrero

Mario prometió al público que irá a su próxima gala que se entregará a la pelea y espera que sea un combate llamativo con muchos golpes de por medio, y espera que la suerte esté de su lado.

“Les prometo de mi parte una muy buena pelea, donde va a haber mucha entrega y espero que haya muchos golpes. Ojalá el resultado sea para mí y para mis compañeros”.

El sábado 16 de diciembre El Regreso de un Guerrero engalanará la cancha Germán Evers con una cartelera de 9 enfrentamientos, la campana sonará en punto de las 20:00 horas.