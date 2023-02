“Es un rival muy complicado, muy bueno, es uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera, pero si queremos grandes resultados tenemos que enfrentar a grandes rivales y pues a darle”, mencionó Martín.

En cuanto a preparación, el oriundo de la capital sinaloense no ha bajado la intensidad de sus entrenamientos y espera llegar de la mejor forma a la pelea.

“He estado entrenando muy fuerte por las mañanas y tardes de lunes a sábado, no me he distraído y yo creo que la preparación ya la traigo muy adecuada”, dijo.