“Me estoy preparando muy bien, ahorita estoy en el proceso de adaptación por la altura, para que el organismo se acostumbre. Estoy trabajando muy bien en el gimnasio con el papá del ‘Pitbull’ y sus entrenadores, me recibieron muy bien y ahí estamos poco a poco. Mentalmente estoy enfocado al 100 por ciento en aprender día con día, disciplina más que nada y mejorar las fallitas que tengo, aprender de los mejores”, mencionó León.

Asimismo, sabe que estar en dicho campamento es muy buena oportunidad para su carrera, por lo que buscará sacarle el mayor provecho de cara a lo que viene en su trayectoria como profesional.

“Quiero darle las gracias a todos los que me están apoyando, a Shaddai, Abraham y mis patrocinadores, que gracias a ellos todo esto es posible, estoy muy contento por estar en esta nueva experiencia, unirme a uno de los mejores boxeadores del momento y me da una gran motivación; sé que el compromiso es grande, pero esto es lo que me gusta hacer, lo quiero hacer mejor y por eso estoy con los mejores, aprenderles lo que ellos saben y complementarlo a lo que yo sé, lo difícil cuesta y por eso estamos dándole para la siguiente pelea salir con la mano en alto”, explicó.

Por último, Martín León le dejó un mensaje a sus seguidores y a toda la gente que lo ha respaldado desde su debut en el boxeo profesional.

“Quiero mandarle un saludo a toda esa gente que me apoya desde el principio, estamos preparándonos para volver más fuertes y darles una gran pelea como siempre, espero contar con su apoyo en mi siguiente compromiso, que ya pronto habrá noticia de cuándo pelearé”, finalizó.