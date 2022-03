Tras lograr un triunfo en diciembre pasado ante José Guerrero, Martín León Morales se ha mantenido entrenando y preparándose para cosas importantes, una de ellas es mantener su foja de invicto al tener récord de 13-0-0 con 9 nocauts.

“(Me siento) Muy bien físicamente, invirtiendo esfuerzo, dedicación, sudor y valentía, mientras que mentalmente he estado educando las emociones, rechazando las invitaciones que no me ayudarán a llegar a mi objetivo y muy emocionado, listo para escuchar el campanazo”, mencionó el capitalino.

Tras ser condecorado como Novato del Año 2021 por la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Culiacán, el joven de 20 años de edad tiene claros sus objetivos para este 2022.