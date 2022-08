“Me siento preparada para dar lo mejor de mí en esta competencia, tengo cinco años metida en este deporte y ésta es la primera vez que logro llegar a un primer lugar a nivel nacional, que me califique a esta competencia en Panamá”, dijo Millán López.

“La verdad es que aún no me siento nerviosa, estoy motivada a dar lo mejor de mí y buscar responder a todos los que me han apoyado con un buen resultado”.

La mazatleca iniciará su travesía este viernes cuando parta a la Ciudad de México, para posteriormente, el sábado realizar su viaje a Panamá y prepararse para su competencia.

“Aunque a mí me toque competir hasta el día 18, tenemos que estar allá desde el primer día de actividades, por lo que yo me voy este viernes a la Ciudad de México y el sábado a Panamá para estar el domingo en la inauguración del evento”.