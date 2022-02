MAZATLÁN._ Más del 80 por ciento de la delegación de atletismo de Mazatlán que participó en la etapa zonal de los Juegos Nacionales Conade 2022 logró calificar a la etapa estatal, que se celebrará a mediados de febrero, en Culiacán.

Un total de 77 jóvenes divididos en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, buscarán mejorar su marca para subir al podio y obtener su boleto a la siguiente etapa de los Nacionales que se tiene contemplada para celebrarse en mayo.