MAZATLÁN._ Tras la destacada participación que tuvieron los mazatlecos en el atletismo, futbol y beisbol, de la etapa zonal de los Juegos Nacionales Conade 2022, los selectivos de casa se preparan para la eliminatoria de voleibol de playa y la etapa estatal de judo.

Este fin de semana, en Culiacán, la delegación porteña estará representada por ocho equipos de voleibol, en las categorías Infantil Mayor, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, en ambas ramas, mientras que en judo verán participación en las divisiones Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

Fabiola Verde Rosas, directora del Instituto Municipal del Deporte, indicó que los atletas que representarán a Mazatlán estarán respaldados por el equipo de la coordinación de Deporte Federado del Imdem, que incluye fisioterapeutas y psicólogo deportivo.