El ciclista mexicano de 20 años consiguió la primera victoria de su carrera en el World Tour en su primera carrera. También es el primer mexicano en ganar una etapa del Tour Down Under y vestir la camiseta de líder.

Isaac del Toro lanzó un ataque tardío desde el pelotón reducido en el último kilómetro de la etapa 2 del Tour Down Under para lograr una victoria histórica en Lobethal.

“ No lo sé, es demasiado para mí. Soñaba con ganar una etapa y llevo aquí un tiempo (en Adelaida) intentando dar lo mejor siempre, pero se siente increíble. Es una carrera muy importante y trato de hacerlo lo mejor que puedo. El equipo hizo un gran trabajo y el ambiente es increíble, todos me apoyan mucho. Para ser honesto, el último kilómetro parecieron cinco (kilómetros) y solo intenté terminarlo y disfrutarlo. La carrera ya ha sido un éxito para mí, todo lo que venga después es un plus. Yo estoy tan tan feliz”, dijo Del Toro.