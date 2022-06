“Gracias, deportistas olímpicos. Me llevo su propuesta de realizar Juegos Olímpicos en México. Si el presidente López Obrador autoriza, lo hacemos, enhorabuena a la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá, clavadista olímpica”, publicó el canciller en sus redes sociales tras la firma del Convenio de Concertación de Acciones entre el Comité Olímpico Mexicano y la cancillería.

De concretarse, esta sería la cuarta ocasión en la que México presente su candidatura a los Juegos Olímpicos, con 1956, 1960 y 1968 como antecedente.

“Hoy en día queremos reivindicar ese espíritu, esa convicción. Lo que anima este convenio es esa convicción que vemos en ustedes todos los días. Por qué México tiene medallistas, por el esfuerzo que tienen los equipos, las personas, los entrenadores, por eso México tiene un papel destacado en el deporte internacional, y cierro diciendo que no podríamos traer otras olimpiadas a México, por qué no. Tendría que ser en el 2036. Le he dicho a María José Alcalá, ya varios presidentes de federación, y hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República, y si él nos autoriza empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036”.

En una ocasión previa, la Ciudad de México ha sido sede de la XIX Olimpiada, del 12 al 27 de octubre de 1968, luego de dos candidaturas fallidas.