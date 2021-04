“Voy por mi tercer pelea en Culiacán, me he sentido muy bien físicamente gracias a Dios, son dos peleas ya que he ganado por nocaut”, dijo el joven pugilista con récord de 2-0-0 con par de KO’s.

Nacido en California, Estados Unidos, y con un buen recorrido en el sector amateur, Gabriel ha encontrado en Double Trouble Boxing Gym a un gran aliado en busca de alcanzar su sueño, llegar a los primeros planos del boxeo.

“Mi objetivo es seguir peleando y ganar las más peleas que pueda, y algún día ser campeón mundial”, añadió el apodado “Asesino”.

Por último, Gabriel García le manda un mensaje a los aficionados y seguidores del boxeo en Culiacán, pues es el lugar donde ha forjado el inicio de su carrera como profesional dentro del ring.

“Muchas gracias a todos los que me apoyan allá en Culiacán, que me sigan apoyando y nos vemos pronto”, sentenció.