$!Muestran los ‘Locos Riders’ grandes acrobacias en la exhibición de Globo de la Muerte

MAZATLÁN._ La adrenalina, la emoción y el asombro se apoderaron de la Plaza de la Moto este viernes con la espectacular exhibición del tradicional “Globo de la Muerte”, como parte de las actividades de la Semana Internacional de la Moto 2026. Ante varios asistentes, el equipo de jóvenes denominado “Locos Riders” ofreció un show cargado de riesgo, velocidad y destreza, al dominar la gravedad dentro de la estructura cilíndrica mientras montaban sus motocicletas a gran velocidad.







Durante la exhibición, tres valientes riders desafiaron los límites al girar de manera individual y simultánea dentro del globo, provocando la ovación constante del público, que no perdió detalle y capturó cada momento con sus celulares. Uno de los actos más destacados de la noche fue protagonizado por Joshua Zadkiel, quien ejecutó la prueba de máquina a 50 kilómetros por hora, girando en posición horizontal para simular a un canario dentro de su jaula, arrancando aplausos entre los presentes.

Por su parte, Ángelo “Tarzán” Kiss elevó la intensidad del espectáculo al completar un recorrido que incluyó maniobras como la doble “montaña rusa” y un zigzag final que dejó sin aliento a los asistentes. Sin embargo, quien se llevó los reflectores fue “El Loco” Jesús Ponce, al realizar una arriesgada pirueta doble que lo llevó desde el piso hasta el techo del globo en múltiples vueltas, en una de las actuaciones más impactantes de la noche.

Como complemento a este espectáculo, también se llevaron a cabo demostraciones de stunt riders, donde los motociclistas realizaron acrobacias de alto riesgo como “caballitos” (wheelies), invertidos (stoppies) y derrapes (burnouts), encendiendo aún más el ambiente entre los asistentes. Estas actividades sirvieron como antesala para los conciertos programados más tarde, donde se presentaría el grupo Merenglass y el cantante Pancho Barraza, como platillo principal de la noche.