Yulimar Rojas no podrá defender su corona de triple salto. La atleta venezolana, doble medallista olímpica, plusmarquista mundial y siete veces campeona del mundo, se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

Rojas explicó que, mientras se encontraba en Barcelona entrenando junto a Iván Pedroso, sintió “un dolor intenso” al caer en el descenso de un salto. Las pruebas médicas confirmaron una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que le privará de competir en los próximos Juegos Olímpicos.

“Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos. El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, aseguró Yulimar Rojas en sus redes sociales.