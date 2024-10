Alrededor de 50 jóvenes se dieron cita en el primer tryout de Venados Basketball, celebrado el pasado sábado en el Lobodome de la Universidad Autónoma de Durango, el cual es un preliminar de la Copa ACB México.

Este evento estuvo liderado por el ex jugador profesional “Nito” Ibáñez y se convocó a jóvenes deportistas nacidos en 2010 y 2011.

“Muy orgulloso de que la directiva me haya tomado en cuenta, cuando paúl se comunicó dije yo quiero ese reto.

“Es un evento muy importante, me emociona ver mucho básquet, hoy que he estado involucrado veo que se juega mucho básquet en Mazatlán, en nuestros tiempos no había tantas ligas, contento por la respuesta, esperábamos 20 jóvenes y son 46, contento y listo para el compromiso”, dijo Ibáñez

El evento busca reunir a los mejores jugadores para conformar el equipo de Venados Basketball que representará a Mazatlán en la Mini Copa 2025, programada del 27 al 30 de noviembre en Los Mochis, en busca de un lugar en la etapa nacional, donde se contará con scout españoles.